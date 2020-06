Tschentscher ermahnt Grote wegen Empfang

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat seinen Innensenator Andy Grote (beide SPD) wegen eines in der Corona-Krise abgehaltenen Empfangs scharf ermahnt. Tschentscher sei über das Treffen aus Anlass der Wiedernennung Grotes vor knapp zwei Wochen sehr verärgert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Senatskreisen. In einem Telefongespräch mit Grote habe der Bürgermeister deutlich gemacht, dass dies ein Fehler sei, «der nur ein Mal passiert». Einen Grund für einen Rücktritt sieht man im Rathaus darin aber nicht. Tschentscher hatte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch auf Bundesebene in den vergangenen Wochen immer wieder zur Vorsicht gemahnt.

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass Grote anlässlich seiner Wiederernennung zu einem Empfang geladen hatte, an dem nach Angaben seiner Behörde über den Abend verteilt 30 Menschen teilnahmen. Am Montag entschuldigte sich der Senator für dieses Treffen, weil der Eindruck entstanden sein könne, «dass ausgerechnet der Innensenator es mit den Regeln nicht so genau nimmt». Zugleich betonte er aber, dass alle Corona-Regeln eingehalten worden seien.