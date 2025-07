Tschentscher empfängt Neubürger im Rathaus

Hamburg lädt seine neuen Bürger zu einer Feierstunde in das Rathaus. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Nachmittag bei einer Einbürgerungsfeier im Rathaus Neu-Hamburgerinnen und -Hamburger begrüßt und ihnen die Einbürgerungsurkunden überreicht. «Eine Einbürgerung ist aber mehr als eine Urkunde oder ein formaler Verwaltungsakt, bei dem man einen deutschen Pass erhält», sagte der SPD-Politiker. «Sie ist auch ein Bekenntnis zu unseren Werten, zu unserem Grundgesetz, zur politischen Ordnung und zur Kultur unseres Landes.»

Seit 2012 seien schon mehr als 75.000 Neubürgerinnen und Neubürger zu so einer Feier in das Rathaus gekommen. Die Einbürgerung sei für jeden eine wichtige Entscheidung für ein Leben in Deutschland, «über die wir uns sehr freuen», sagte Tschentscher. «Alle, die dauerhaft bleiben und die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, tragen zur Vielfalt und Internationalität unserer Stadt bei und machen uns stärker.»