Tschentscher besucht erste geimpfte Hamburgerin

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Dreieinhalb Monate nach Beginn der Corona-Schutzimpfungen in Hamburg besucht Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute erneut die Pflegeeinrichtung Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel. Er wolle sich dort nach dem Befinden der Bewohnerin Karin Sievers erkundigen, die am 27. Dezember als 84-Jährige in seinem Beisein als erste Hamburgerin geimpft worden war, teilte die Einrichtung mit. In einem persönlichen Gespräch wolle der Bürgermeister auch erfahren, wie sie die Zeit nach den Impfungen erlebt habe. Sievers hatte gemeinsam mit den anderen Bewohnern drei Wochen nach der Erstimpfung auch die zweite Dosis des Impfstoffs von Biontech erhalten.

Laut Robert Koch-Institut wurden bisher in Hamburg bis einschließlich Mittwoch 355 642 Impfdosen verabreicht. Bei den Erstimpfungen liegt die Quote demnach bei 13,7 Prozent. Damit liegt die Hansestadt leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 13,8 Prozent. Eine zweite Dosis und damit einen vollständigen Impfschutz hätten 5,5 Prozent der Menschen erhalten. Hier liegt der Bundesdurchschnitt bei 5,7 Prozent.



