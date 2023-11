Tschentscher befürwortet Debatte über Flüchtlingspolitik

Hamburg (dpa/hno) –

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht sich dafür aus, die Debatte über Asyl und Migration offen zu führen. «Es ist wichtig, dass wir uns da nicht drumherum drücken», sagte Tschentscher am Samstag in einer Rede auf dem Landesparteitag der Hamburger SPD im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Linke und Grüne entzögen sich überwiegend der Debatte. Der Landesparteitag hatte am Freitagabend begonnen.

In Hamburg gebe es derzeit rund 50.000 Menschen in der öffentlichen Unterbringung, sagte Tschentscher. Wenn man Flüchtlinge wie bisher aufnehmen, unterbringen und integrieren wolle, käme man an Grenzen, sagte Tschentscher. In Stadtteilen müssten zusätzliche Unterkünfte errichtet werden.

Zum Gaza-Krieg sagte Tschentscher, die Taten der Hamas dürften nicht indirekt legitimiert werden. Das sei eine schlimme Haltung, auf die man nicht hereinfallen dürfe. «Vor dem Hintergrund unserer Geschichte haben wir eine besondere Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen und zu fördern», sagte der Bürgermeister.