Tschentscher baut auf Regierungswechsel im Bund mit Scholz

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg, spricht. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher setzt darauf, dass sein Vorgänger Olaf Scholz als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl an den SPD-Wahlerfolg in Hamburg anknüpft und Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) ablöst. Von den rund 16 Prozent Zustimmung, die seine SPD derzeit im Bund in Umfragen erhält, lasse er sich nicht entmutigen, sagte er der dpa. Auch in Hamburg hätten Demoskopen der SPD vor der Bürgerschaftswahl im Februar ein schlechteres Ergebnis vorhergesagt. Bei der Bundestagswahl im September sei es Zeit für einen Wechsel. «Es geht nicht darum, wer der neue Partner der Union wird, sondern es geht um einen echten Regierungswechsel, und der gelingt am besten mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler.»