Trübes Wetter zu Weihnachten im Norden erwartet

Die Elbphilharmonie liegt im Nebel hinter den Museumsschiffen Rickmer Rickmers und Cap San Diego. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die kommenden Tage in Hamburg und Schleswig-Holstein werden trüb und regnerisch. Am Mittwoch bleibt es meist bewölkt, im Süden kommt auch etwas Nebel auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An Elbe und der Nordsee könne es immer wieder regnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei sechs Grad.

Der Heiligabend startet in Hamburg und Holstein laut der Vorhersage stark bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages lockert es auf. An den Küsten könne es zu Graupel- und Schneeschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibe meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und fünf Grad.