Trübes und regnerisches Wetter im Norden

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit gebietsweise Regen und Nebel. Für den Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber mildere Temperaturen mit bis zu 12 Grad in Hamburg und 6 Grad auf Sylt an.

Im Tagesverlauf bleibt es demnach bewölkt, mit gebietsweise schwachen Schauern. Zwischenzeitlich soll aber auch die Sonne wieder durchkommen. Der Wind weht schwach. An der Nordsee, teils auch im Binnenland nördlich des Kanals und an der Ostseeküste wird es laut DWD nebelig, mit teils Sichtweiten unter 150 Metern. In der Nacht bleibt es bedeckt und teils nebelig, mit Tiefstwerten von 3 Grad.

Am Mittwoch soll es zeitweilig teils schauerartig regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 5 Grad auf Fehmarn und sonst um die 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung. Auch in der Nacht soll es regnen, an der Ostseeküste und bis zum Lauenburgischen bleibt es bis zum Morgen aber noch meist trocken. Meteorologen erwarten auch am Donnerstag zeitweise Regen an der Nordsee und der Elbe mit Höchstwerten um die 6 Grad.