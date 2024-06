Trübes Regenwetter in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Die kommenden Stunden werden in Niedersachsen und Bremen sehr trüb und immer wieder regnerisch. Am Sonntag gibt es viele Wolken. Teilweise kann es leichten Regen geben. Ab dem Nachmittag zeigt sich die Sonne dann vereinzelt, nur im Südwesten bleibt er regnerisch, auch Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 17 Grad an der Küste und 23 Grad im Wendland. In der Nacht kühlt es auf bis zu 8 Grad ab.

Der Montag startet stark bewölkt. Im Norden regnet es vormittags vermehrt, im Süden bleibt es bis zum Abend trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt mit einzelnen Regenschauern bei Tiefstwerten um die 10 Grad.

Am Dienstag bleibt es trüb und nass. Ab dem Nachmittag kommt es im Westen immer wieder zu Regenschauern. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 16 Grad an der Nordsee und 21 Grad im Landesinneren.