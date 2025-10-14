Trübes Herbstwetter mit Sprühregen und milden Temperaturen

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno/mv) –

Der Dienstag startet im Norden mit trübem Herbstwetter bei Nebel und teils starker Bewölkung. Mittags kann es zu Auflockerungen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. An der Nordsee zieht anfangs ein böiger Nordwind auf, sonst bleibt es bei meist schwachem Wind.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern bewölkt, gebietsweise können sich Nebel- und Hochnebel bilden, teilweise kommt es zu Sprühregen. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein bildet sich nach Auflockerungen Nebel. Es soll nach Angaben des DWD trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 5 Grad, an der Ostsee und auf den Inseln bleibt es etwas milder. Der Wind weht schwach.

Nebel am Mittwoch

Auch der Mittwoch zeigt sich neblig-trüb mit starker Bewölkung und Sprühregen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 15 Grad. An der Küste zieht zeitweise ein auffrischender Wind auf. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen fallen auf 11 bis 8 Grad.