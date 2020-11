Trübes Herbstwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. Foto: Tom Weller/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Donnerstag mit Wolken und leichtem Regen zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Küstenbewohner können sich auf mäßigen Wind aus Südwest einstellen.

In der Nacht zum Freitag sei mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen, die Temperaturen kühlen auf 1 Grad ab. Im Binnenland erwartet der DWD leichten Bodenfrost. Im Tagesverlauf bleibe es am Freitag neblig, die Temperaturen steigen auf maximal 8 Grad. Am Wochenende kühlen die Temperaturen dann weiter ab, die Höchstwerte am Samstag liegen laut DWD bei 5 Grad.

