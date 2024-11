Trotz VW-Krise – Finanztochter bleibt Filmfest-Sponsor

Braunschweig (dpa/lni) –

Das Braunschweig International Filmfestival hat einen Besucherzuwachs verzeichnet und kann trotz der Krise bei der VW-Kernmarke weiter auf die Finanztochter als Hauptsponsor zählen. «Angesichts des Erfolgs werden Volkswagen Financial Services das Engagement beim Filmfest auch im Jahr 2025 weiter fortsetzen», kündigte ein Firmensprecher an. Das Unternehmen stifte die drei Hauptpreise mit insgesamt 45.000 Euro. Insgesamt wurden 2024 ein Rekordpreisgeld von 70.500 Euro verliehen.

«Die Europa», der mit 25.000 Euro höchstdotierte Preis des Festivals, ging in diesem Jahr an Schauspieler Udo Kier. Der 80-Jährige gelte in Hollywood als Meister der markanten Nebenrollen, der in mehr als 280 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt habe, hieß es zu Begründung. Kier, der unter anderem die Hauptrolle in Andy Warhols «Dracula» (1974) spielte, wurde bei einem Festakt am Samstag für herausragende darstellerische Leistungen in der europäischen Filmkultur geehrt.

Neben den internationalen Gästen freute sich die Festival-Leitung über viele «restlos ausverkaufte Veranstaltung». «Das positive Feedback spiegelt sich auch in den Zahlen wider», sagte Co-Leiterin Anke Hagenbüchner-Sobiech. Knapp 23.000 Besucherinnen und Besucher seien im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung. Die 39. Ausgabe der Filmwoche in Braunschweig ist vom 10. bis 16. November terminiert.