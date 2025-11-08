Trotz Überzahl: Wolfsburg patzt und verliert den Anschluss

Wolfsburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Anschluss zu Bundesliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Bayern erst einmal abreißen lassen. Trotz mehr als 50-minütiger Überzahl kassierte der Ex-Meister eine 2:3 (1:2)-Niederlage im Verfolgerduell mit Eintracht Frankfurt und liegt nach zehn Spieltagen mit 22 Punkten bereits sechs Zähler hinter den Münchnerinnen. Frankfurt (19) ist durch den Erfolg bis auf drei Zähler herangerückt.

Nach der frühen Wolfsburger Führung durch Kessya Bussy (7.) drehte die Eintracht innerhalb kurzer Zeit durch Nicole Anyomi (26.) und Laura Freigang (28.) die Partie. Ab der 37. Minute spielten die Frankfurterinnen allerdings in Unterzahl, nachdem Nina Lührßen mit einem Handspiel auf der Torlinie ein Wolfsburger Tor verhindert hatte (37.). Den anschließenden Strafstoß parierte allerdings Lina Altenburg gegen Janina Minge. Rebecka Blomqvist machte den Frankfurter Sieg in der Schlussphase perfekt (85.), das späte 2:3 durch Alexandra Popp kam zu spät (90.).

Spielten die Frankfurterinnen in der ersten Halbzeit gut mit und kamen immer wieder zu Offensiv-Aktionen, änderte sich das Geschehen mit der Roten Karte. Wolfsburg drängte auf den Ausgleich und hatte durch Popp auch beste Möglichkeiten. Doch mit einem Konter schockte die Eintracht den Favoriten. Popp kam zwar danach nach zum Anschlusstor, mehr gelang den Wolfsburgerinnen aber nicht mehr.