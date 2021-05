Trotz Sonnenwetter kein Ansturm auf Ausflugsziele

Zahlreiche Wohnwagen und Vorzelte stehen bei sommerlichen Temperaturen auf einem Campingplatz für Dauercamper im Ortskern, während im Vordergrund zahlreiche bunte Tulpen blühen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Viel Sonne und sommerliche Temperaturen: Trotz des schönen Wetters ist am Wochenende ein Besucheransturm auf Ausflugsziele in Niedersachsen ausgeblieben, auch wenn dort einiges los war. Nach Angaben der Polizei verlief der Sonntag bis zum Nachmittag ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Das Nordseebad Dangast am Jadebusen verzeichnete zwar relativ hohe Besucherzahlen, und bereits ab 11.00 Uhr waren die Parkplätze gefüllt. Die Lage sei aber «sehr ruhig», sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien vor Ort, Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen oder besondere Verkehrsmaßnahmen habe es aber bisher nicht gegeben. Ähnlich verhielt es sich auch in Wilhelmshaven, wo es weder Verstöße, noch ein übermäßig großes Besucheraufkommen gab, wie es hieß. Auch im Süden des Landes, im Harz, war die Lage nach Angaben der Polizei entspannt.

Am Dümmer im Kreis Diepholz waren den Angaben zufolge zwar ebenfalls etliche Besucher, zu Verstößen gegen Hygienebestimmungen oder Verkehrsbehinderungen kam es aber zunächst nicht. Am Steinhuder Meer bei Hannover war die Polizei unter anderem mit Fahrrad- und Reiterstreifen für Kontrollen vor Ort und um die Hygienemaßnahmen durchzusetzen. Trotz vieler Besucher habe es aber auch dort bislang keine Einsätze gegeben, hieß es.

Ein Sturmtief bei den Britischen Inseln zieht derzeit heiße Luftmassen aus Nordafrika Richtung Norddeutschland und sorgte so für den bislang wärmsten Tag des Jahres, mit Temperaturen um die 28 Grad in der Region Wolfsburg und 23 Grad in Bremen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es damit aber ab Beginn der kommenden Woche wieder vorbei.

Der Montag bringt im Osten des Landes noch einmal ähnliche Temperaturen, dafür weniger Sonne, während es sich im Westen Niedersachsens bereits merklich abkühlt. Danach liegen die Temperaturen um 15 bis 17 Grad, vereinzelt werden kräftige Schauer und Gewitter erwartet.

