Trotz Schneefalls zunächst kaum Unfälle

Hannover (dpa/lni) –

Trotz der Schneefälle hat es in Niedersachsen am Freitagmorgen kaum mehr Verkehrsunfälle gegeben. Im Raum Hannover habe die Witterung die Lage auf den Straßen nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei. Vereinzelt habe es Unfälle gegeben, die seien aber meist nicht auf den Schnee zurückzuführen. Auf der Autobahn 7 nahe Hannover sei allerdings ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittel- und Außenleitplanke gekracht. Verletzt wurde niemand. Wenn es zu schneien beginne, führen die Menschen oft «eher bedacht», sagte der Sprecher.