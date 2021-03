Trotz Quarantäne-Ende: Kein Hannover-Testspiel gegen Arminia

Hannover (dpa) – Trotz des vorzeitigen Endes der Quarantäne-Maßnahme für alle Spieler wird ein für Donnerstag geplantes Testspiel von Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld nicht zustandekommen. Der Fußball-Zweitligist bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Hintergrund ist, dass sich die Bielefelder nach einem neuen Gegner umsahen, nachdem die komplette Mannschaft der 96er wegen eines positiven Coronatests bei dem japanischen Nationalspieler Genki Haraguchi in Quarantäne musste. Der Test stellte sich mittlerweile als falsch positiv heraus, die Niedersachsen sind seit Samstag wieder im Training. Den Berichten zufolge hat die Arminia in der Zwischenzeit aber eine Partie gegen den FC St. Pauli vereinbart.

