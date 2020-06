Trotz positivem Trend: Tschentscher mahnt weiter zu Vorsicht

Peter Tschentscher (SPD, r), Hamburgs Erster Bürgermeister, steht vor seiner Vereidigung in der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft am Mikrofon. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/lno) – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen begrüßt. Die nur noch geringe Zahl an Corona-Neuinfektionen «darf uns nicht zu dem Irrtum führen, dass wir die Dinge weniger ernst nehmen», sagte er am Mittwoch nach Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. «Wir bleiben auf einem sehr vorsichtigen Kurs, denn noch haben wir keine Impfung, noch haben wir kein Medikament und keine natürliche Immunität. Wir müssen weiter sehr, sehr vorsichtig durch diese Pandemie steuern.»

Tschentscher lobte das Corona-Konjunkturprogramm der Bundesregierung, an das die Länder nun mit eigenen Programmen anknüpfen könnten. Dabei würden «die wichtigen Zukunftsthemen, die vor Corona wichtig waren, die jetzt noch dringlicher sind, gleich mit vorangebracht.» Als Beispiele nannte er die E-Mobilität und die Wasserstofftechnologie.