Trotz Materialbruch: Boris Herrmann rückt vor

Lorient/Frankreich (dpa/lno) –

Ein Riss im Großsegel hat Boris Herrmann im Transat CIC stark gefordert. Trotz mehrtägiger und inzwischen abgeschlossener Reparaturarbeiten konnte der «Malizia – Seaexplorer»-Skipper im Solorennen von Frankreich über den Nordatlantik nach New York in der vierten Nacht auf See auf Platz fünf vorrücken. «Ich habe mein Großsegel repariert. Es ist immer anstrengend, an so einem Segel herumzuwerkeln – bei allem anderen, was man noch zu tun hat. Ich war ganz schön erschöpft, aber nicht zu sehr gestresst», sagte Herrmann.

Der 42-jährige Hamburger sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe in den vergangenen Tagen «deswegen auch ein paar Meilen verloren». Die zuletzt gelungene Aufholjagd von Platz zehn auf fünf gelang in leichteren Winden, die am Donnerstag aber wieder zunehmen sollten. Der französische Mitfavorit Charlie Dalin führte das Feld auf «Macif Santé Prévoayance» mit 66 Seemeilen Vorsprung vor Herrmann an. Sechs der ursprünglich gestarteten 33 Rennyachten vom Typ Imoca sind beim 3500-Seemeilen-Klassiker über den Nordatlantik inzwischen ausgeschieden. In der Französin Clarisse Crémer auf «L’Occitane En Provence» hat in der Nacht zum Donnerstag eine weitere Solistin einen Reparaturstopp auf den Azoren angekündigt.