Trotz Impfstoffmangels: Auftakt in den ersten Impfzentren

Hannover (dpa/lni) – Trotz der Lieferengpässe bei den Impfstoffen haben die ersten Corona-Impfzentren in Niedersachsen ihren Betrieb aufgenommen. Am Montag wurden unter anderem auf dem Messegelände in Hannover die ersten Spritzen gesetzt. «Das ist alles gut durchdacht hier», lobte der 85 Jahre alte Siegfried Rohde, der in Hannover geimpft wurde, die Organisation. Er habe für seinen Termin nur rund eine halbe Stunde benötigt, die Impfung selbst sei «wie die Grippeschutzimpfung» gewesen.

Das Impfzentrum auf dem Messegelände hat eine Kapazität von anfangs 450 Impfungen am Tag. Wenn es verlässlich mehr Impfstoff gebe, seien aber auch mehrere Tausend Impfungen am Tag möglich, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Er bezeichnete den Auftakt als «Licht am Ende eines Tunnels, der noch ganz schön lang sein wird».

Insgesamt gibt es in Niedersachsen 50 Impfzentren. Teilweise verzögert sich ihr Start aber wegen der Lieferengpässe. Die Vergabe der Impftermine war angesichts des überschaubaren Angebots und einer enormen Nachfrage von technischen Schwierigkeiten geprägt gewesen. Für Tausende Impfwillige blieb schon am ersten Tag nur ein Platz auf der Warteliste. Anmelden können sich bisher Frauen und Männer, die 80 Jahre und älter sind. Die Terminvergabe läuft über die Hotline 0800 9988665 und die Website

www.impfportal-niedersachsen.de.

