Trotz HSV-Jobs: Kuntz arbeitet weiter als TV-Experte

Hamburg/Köln (dpa) –

Stefan Kuntz wird trotz seines neuen Jobs als Sportvorstand beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV während der EM für RTL als TV-Experte arbeiten. Das bestätigte der TV-Sender auf dpa-Anfrage. An dem Engagement habe sich nichts geändert, hieß es. Der 61-jährige Kuntz war zuletzt auch bei Sat.1 als TV-Experte im Einsatz, etwa am Montagabend beim Relegationsspiel Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum.

RTL will während der EM täglich von 20.15 Uhr an die von Stefan Raab konzipierte Spieltagsshow «Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen» zeigen. Im Wechsel sollen Moderator Elton gemeinsam mit Kuntz sowie Moderator Jan Köppen gemeinsam mit Stefan Effenberg die Höhepunkte des Spieltages unterhaltsam aufbereiten.

Kuntz war in der Vorwoche als Sportvorstand des HSV vorgestellt worden. Er löste Jonas Boldt nach dem erneut verpassten Aufstieg ab. «Ich habe dem Aufsichtsrat gesagt, es gibt einige vertragliche Verpflichtungen, die ich in meiner Freiheit als Privatier oder Arbeitsloser eingehen konnte», hatte Kuntz am vergangenen Donnerstag in Hamburg gesagt. «Das versuche ich natürlich, jetzt anzupassen. Jetzt zählt nur noch der HSV.»