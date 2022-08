Trotz Hitzerekord Schleswig-Holstein kühlste Region

Offenbach (dpa/lno) –

Der Sommer 2022 hat auch in Schleswig-Holstein einige Rekorde aufgestellt. So sei mit 39,1 Grad Celsius am 20. Juli in Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Hitzerekord im nördlichsten Bundesland aufgestellt worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Im bundesweiten Vergleich war der Norden dennoch mit einer Durchschnittstemperatur von 17,5 Grad Celsius den Angaben zufolge die kühlste Region Deutschlands. Das vieljährige Mittel der Jahre 1961 bis 1990 lag nach Angaben des DWD in Schleswig-Holstein bei 15,8 Grad Celsius.

Die Niederschlagsmenge in Schleswig-Holstein lag mit 140 Litern je Quadratmeter deutlich unter dem vieljährigen Mittel von 222 Litern je Quadratmetern. Die Sonne schien im Sommer 2022 740 Stunden lang (vieljähriges Mittel: 645 Stunden). Damit war der Norden das bundesweite Schlusslicht im Sonnenscheinranking. Deutschlandweit wurden 820 Sonnenstunden registriert, das Soll lag nach Angaben des DWD bei 614 Stunden.

Bundesweit fielen den Angaben zufolge in diesem Sommer mit rund 145 Litern pro Quadratmeter knapp 40 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990 mit 239 Litern pro Quadratmeter. In der seit 1881 bestehenden Zeitreihe des DWD sei der Sommer der sechst trockenste gewesen, sagte der Pressesprecher des DWD, Uwe Kirsche. Am trockensten war den Angaben zufolge der Sommer 1911 mit nur 124 Litern Niederschlag je Quadratmeter.