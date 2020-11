Trotz Corona: Pflieger fokussiert auf Marathon in Spanien

Philipp Pflieger geht davon aus, dass der für den 6. Dezember in Valencia geplante Elite-Marathon stattfindet. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Philipp Pflieger vom LT Haspa Marathon Hamburg geht trotz der aktuellen Corona-Lage davon aus, dass der für den 6. Dezember in Valencia geplante Elite-Marathon stattfindet. «Aktuell sind die Veranstalter nach wie vor sehr positiv, denn sie sind gleich eingestuft wie die Vuelta oder der Triathlon-Weltcup, was ja beides zuletzt in Spanien auch stattfinden konnte», sagte Pflieger, der bei dem Rennen die Erfüllung der Norm von 2:11:30 Stunden für die Olympischen Spiele in Tokio 2021 anstrebt, der Deutschen Presse-Agentur.

«Natürlich ist in diesen Zeiten nichts einhundert Prozent sicher, und niemand kann sagen, was in vier Wochen ist», ergänzte der 33-Jährige, gibt sich aber positiv: «Ich versuche mich auf das zu konzertieren, was ich selbst beeinflussen kann, und das ist nun mal nur mein eigenes Training.»

Das könne er trotz des gegenwärtigen Teil-Lockdowns weitgehend uneingeschränkt absolvieren. «Als Marathonläufer gehöre ich sicherlich immer noch zu einer der privilegiertesten Kategorien von Sportlern», betonte der Regensburger. Zwar sei es in seiner Heimat schon merklich kälter geworden, «aber ich kann mein Training trotzdem noch draußen durchziehen. Ich hoffe das bleibt auch noch bis zum Rennen so.»

