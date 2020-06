Trotz Corona-Pandemie gibt es Ferienpässe in Sommerferien

Ein Plakat weist auf die diesjährige Ferienpass-Aktion hin. Foto: Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Flensburg/Norderstedt (dpa/lno) – Trotz Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden auch dieses Jahr in den Sommerferien viele Ferienpassaktionen für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Einige Dinge sind jedoch anders. So gibt es etwa in der Regel eine Anmeldepflicht auch für kostenlose Veranstaltungen und Abstände müssen eingehalten werden. Zudem behalten sich die Kommunen vor, Veranstaltungen kurzfristig abzusagen, wenn sie nicht sicher durchgeführt werden können oder die Rahmenbedingungen sich ändern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen großen Städten in Schleswig-Holstein ergab. Die Veranstalter sind sich einig, dass ein Ferienprogramm in diesen Zeiten besonders wichtig ist, weil gerade die Kinder in letzter Zeit auf sehr viel verzichten mussten.

Ferienpass Flensburg

Ferienspaß Neumünster

Ferienpass Kiel

Ferienpass Norderstedt

Ferienpass Lübeck