Trotz Corona: Campingbranche hofft auf gutes Jahr

Zwei Personen sitzen auf dem Campingplatz vor ihrem Wohnmobil. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Campingplatzbetreiber in Niedersachsen schauen trotz der Corona-Pandemie und geltender Beschränkungen mit Zuversicht auf das laufende Jahr. Zwar werde es aufgrund des Komplett-Ausfalls im April und der Auslastungsbegrenzung auf 60 Prozent im Mai Einbußen geben, sagte Norbert Kloodt, Präsident des Branchenverbandes BVCD in Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe Niedersachsen seit Jahren ein Plus bei den Übernachtungen gehabt, die sich 2019 auf knapp mehr als 5 Millionen summierten. Das sei auch 2020 nicht ausgeschlossen.

Seit Montag dürfen auch in Niedersachsen Campingplätze ihre Kapazitäten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsauflagen wieder bis zu 80 Prozent auslasten.

Verband der Campingplatz-Unternehmer Niedersachsen e.V.

Statistik Übernachtungen nach Bundesländern

Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD e.V.)