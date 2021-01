Trotz Böllerverbots: Viel zu tun für Bremer Einsatzkräfte

Bremen (dpa/lni) – Trotz eines allgemeinen Böller- und Feuerwerksverbots in Bremen hat die Polizei dort zum Jahreswechsel mehr zu tun gehabt als im vergangenen Jahr. Mehr als 300 Mal rückten die Beamten in der Nacht aus, sagte ein Polizeisprecher. Ein Jahr zuvor seien es rund 280 Einsätze in der Silvesternacht gewesen. Viele Menschen hätten sich in diesem Jahr nicht an das Verbot gehalten: In der ganzen Stadt sei Feuerwerk zu hören gewesen, so der Sprecher. Rund 250 Böller und Raketen und mehr als ein dutzend Waffen und Schreckschusswaffen seien beschlagnahmt worden.

Ein Baby wurde von einer Rakete leicht verletzt. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei mehrere Feuerwehrleute, die gerade den Brand einer Mülltonne löschen wollten, von Unbekannten mit Feuerwerkskörpern beworfen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Bei einem Brand von zwei Autos entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Auch die Bundespolizei in Bremen hatte in der Nacht zu tun: Ein 24-Jähriger und eine 26-Jährige wurden am Hauptbahnhof im niedersächsischen Delmenhorst geschlagen, nachdem sie einer vorbeigehenden Gruppe ein frohes neuen Jahr wünschten. Vier 16-Jährige wurden wenig später gefasst, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

