Trotz Aufstiegs: Kiels Präsident weiter Sprecher der 2. Liga

Kiel (dpa) –

Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth bleibt auch nach dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg seines Clubs Sprecher der 2. Liga innerhalb des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga. «Völlig unabhängig vom Aufstieg Holstein Kiels in die Bundesliga wird es auch in Zukunft mein Anspruch sein, als Repräsentant der Zweitligisten deren Interessen bestmöglich zu vertreten und für diese einzustehen», sagte Schneekloth in einer Mitteilung von Holstein Kiel.

Zuvor hatten die 36 DFL-Clubs aus der Bundesliga und der 2. Liga Schneekloth bei ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main einstimmig als Sprecher der Zweitligisten bestätigt. Er war ursprünglich bereits im Sommer 2022 für drei weitere Jahre bis 2025 wiedergewählt worden. Wegen des Kieler Aufstiegs musste Schneekloth erneut in dem Amt bestätigt werden. Der Rechtsanwalt ist seit 2019 auch Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes und seit 2023 2. stellvertretender Sprecher des DFL-Präsidiums.