Tritte gegen Kopf – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat zwei 18-Jährige wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts noch am Tatort in Hamburg-Ottensen vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Ermittler sollen die beiden Tatverdächtigen am Sonntagmorgen mit einem Gleichaltrigen in ein Wortgefecht geraten sein. Dabei sollen die beiden Angreifer unvermittelt auf den Kontrahenten eingeschlagen haben.

Das Opfer ging zu Boden, woraufhin die Tatverdächtigen mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben sollen. Der 18-Jährige verlor dabei das Bewusstsein. Erst als zwei Begleiter des Opfers eingriffen, ließen die Angreifer den Angaben nach von ihm ab. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Sie wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.