Tritte gegen den Kopf: Frau verletzt ins Krankenhaus

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Streit nahe des Hauptbahnhofs in Hannover ist eine Frau mit Tritten gegen den Kopf verletzt worden. Die 43-Jährige sei bei der Auseinandersetzung in der Nacht zu Freitag mit einem 31 Jahre alten Mann zuvor zu Boden gegangen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am Freitagmorgen. Sie sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter. Der Mann und die Frau waren demnach betrunken. Wieso es zu dem Streit kam, müsse noch ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.