Trio rettet jungen Mann nach Sturz vom Bahnsteig

Hannover (dpa/lni) –

Drei Männer haben einen offenbar betrunkenen 20-Jährigen im Hauptbahnhof Hannover nach einem Sturz vom Bahnsteig von den Gleisen gerettet. Der junge Mann sei am Sonntagmorgen über den Bahnsteig 2 gelaufen, der Kante immer näher gekommen und dann heruntergefallen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Zu diesem Zeitpunkt herrschte dort der Behörde zufolge schon reger S-Bahnverkehr. Die 19, 20 und 24 Jahre alten Männer schafften es gemeinsam, den Gestürzten aufzurichten und zurück auf den Bahnsteig zu heben. Dort leisteten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe und deckten den Mann mit ihren Jacken zu. Auch sein ebenfalls heruntergefallenes Smartphone gaben sie ihm zurück. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei nannte die Zivilcourage der drei Retter vorbildlich. Sie hätten beherzt gehandelt und sich dabei selbst in Gefahr begeben, um einen schlimmen Unglücksfall zu verhindern.