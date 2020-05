Trikotversteigerung des Buxtehuder SV großer Erfolg

Hamburg (dpa/lno) – Die Trikotversteigerung der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV ist erfolgreich beendet worden. Bei der Aktion «BSV-Spielerinnen geben ihr letztes Hemd» kamen am Ende insgesamt 12 301,39 Euro für die Originaltrikots der Spielerinnen und ein Polohemd von Trainer Dirk Leun zusammen. Das höchste Gebot mit 2100 Euro erzielte dabei das Jersey von Linksaußen Lone Fischer. Mit den Einnahmen sollen die wirtschaftlichen Folgen für den Verein durch die Corona-Pandemie abgefedert werden.

Vom 5. Mai bis 10. Mai erfolgt eine weitere Versteigerungsaktion. Dieses Mal geht es um Hemden der Ex-Spielerin Stefanie Melbeck: ein Nationalmannschafts-Trikot von der WM 2007 in Frankreich und eines von den Olympischen Spielen 2008 in Peking sowie ein BSV-Trikot aus der Saison 2014/2015. «Wenn ich dem Verein helfen kann, mache ich das gern. Der Verein hat mir auch viel gegeben. Die Trikots haben eine besondere Bedeutung für mich. Die Erinnerungen an die Spiele habe ich trotzdem noch», begründete die 43 Jahre alte frühere BSV-Spielerin ihr Engagement für den Verein.

Buxtehuder SV