Trickbetrug über WhatsApp durch umsichtige Bank verhindert

Ratzeburg (dpa/lno) –

Eine 84-jährige Seniorin ist durch ihre Bank vor einem Trickbetrug bewahrt worden. Die Frau aus Aumühle bei Hamburg hatte am Montag vergangener Woche eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Darin habe sich jemand als ihr Sohn ausgegeben und gefragt, ob sie für ihn eine Überweisung tätigen könne, da er nicht auf sein Onlinebanking zugreifen könne. Sie habe dies geglaubt und 2500 Euro an die angegebene Bankverbindung überwiesen. Da die Überweisungsdaten jedoch fehlerhaft waren, sei das Geld nicht gebucht worden. Wenig später habe sich ihre Hausbank bei ihr gemeldet und der Schwindel sei aufgeflogen.