Triathlon-WM in Hamburg: «Keine normale Veranstaltung»

Hamburg (dpa/lno) –

Der World Triathlon Hamburg soll bei seiner 21. Auflage etwas Besonderes werden. Im Rahmen der Veranstaltung rund um die Alster mit dem Zieleinlauf auf dem Rathausmarkt geht es vom 13. bis 16. Juli auch um die WM-Titel der Profis im Sprint und in der Staffel. «Das wird keine normale Triathlon-Veranstaltung», sagte Martin Engelhardt (62), Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU), am Montag in Hamburg. Zudem kämpfen die Junioren und die Altersklassenathleten im Sprint und in der Staffel um WM-Medaillen. Insgesamt werden neun Titel vergeben.

Engelhardt betonte, dass die Wettbewerbe aber nicht nur für «ein kleines elitäres Grüppchen» seien. Vielmehr solle die Hamburger Bevölkerung mitgenommen werden. Wie in den vergangenen Jahren, wird es auch Rennen für ambitionierte Freizeit-Triathletinnen und -Triathleten geben. Außerdem ist ein großes Beiprogramm geplant.

Eine Besonderheit ist, dass der Sprint-Titel der Elite-Triathleten im Eliminator-Format entschieden wird. Dabei müssen die Sportlerinnen und Sportler versuchen, über die Super-Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren, 1,75 Kilometer Laufen) in Vorläufen und Halbfinals das Finale zu erreichen.

Das Budget der Veranstaltung beträgt drei Millionen Euro. «Zu 90 Prozent ist der Etat fest gesichert», sagte Engelhardt. Es gebe noch weitere «belastbare Zusagen der Partner», meinte er weiter. Er geht davon aus, dass kein Defizit entsteht.

Bei der Pressekonferenz am Montag wurde bekannt gegeben, dass Hamburg Wasser seinen Vertrag für die Veranstaltung verlängert hat. Vom kommenden Jahr an wird das Unternehmen aber nicht mehr als Titelsponsor auftreten. Diese Rolle übernimmt ein Automobil- und Motorrad-Hersteller (Suzuki), der auch schon in diesem Jahr den World Triathlon Hamburg unterstützt.