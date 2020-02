Tresor im Rathaus von Timmendorfer Strand aufgebrochen

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Einbrecher haben aus einem Tresor im Rathaus von Timmendorfer Strand mehrere tausend Euro gestohlen. Die unbekannten Täter seien über einen Balkon in das Gebäude gelangt, berichtete die Polizei am Montag. Mit brachialer Gewalt gelang es den Einbrechern den Angaben zufolge, den Geldschrank so weit zu öffnen, dass sie an einen Teil des Inhalts gelangten. Reinigungskräfte bemerkten den Einbruch am Freitag und verständigten die Polizei. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

