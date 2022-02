Trend zu Urlaub im Inland: Viele Übernachtungen an der Küste

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Die hohe Nachfrage nach Urlaub im Inland hat laut Touristikern im vergangenen Herbst trotz der Corona-Pandemie zu hohen Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nordseeküste geführt. «Es war deutlich zu spüren, dass Urlaub im Inland sehr gefragt war. Das ist sicherlich auch auf die Unsicherheiten bei Auslandsreisen zurückzuführen», teilte die Geschäftsführerin der Dachmarketingorganisation Die Nordsee GmbH, Sonja Janßen, am Mittwoch in Wilhelmshaven mit. «Von der starken Nachfrage nach Nordseeurlaub profitieren auch die Orte und Freizeiteinrichtungen im Binnenland.»

Die Dachmarketingorganisation, in der insgesamt sieben Urlaubsorte an der Nordseeküste zusammengeschlossen sind, verwies auf Zahlen für den Oktober 2021, die das Landesamt für Statistik zuvor veröffentlicht hatte. Demnach war die Nordseeküste mit knapp 876.000 Übernachtungen das Reisegebiet in Niedersachsen mit den meisten Übernachtungen in diesem Monat. Das waren 9,6 Prozent oder fast 76.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Oktober im Vor-Pandemie-Jahr 2019 nahm die Übernachtungszahl um rund 100.000 zu.

In einer Zwischenbilanz zeigte sich die Tourismusorganisation auch mit dem Tourismusjahr 2021 insgesamt zufrieden. Trotz der coronabedingten Schließungen im Frühjahr und anderer Einschränkungen durch die Pandemie hätten die Übernachtungszahlen in mehreren Monaten über denen des Rekordjahres 2019 gelegen, teilte die Die Nordsee GmbH mit. Zahlen für das gesamte Tourismusjahr 2021 will das niedersächsische Landesamt für Statistik im März veröffentlichen.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-44399/3

