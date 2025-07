Nach Treckerunfall in Bad Schwartau ist Straße wieder frei

Bad Schwartau (dpa/lno) –

Ein mit Heuballen beladenes Traktorgespann ist unter einer Autobahnbrücke in Bad Schwartau im Kreis Ostholstein umgekippt. Bei dem Unfall am Vormittag sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr auf der Autobahn 1 ist nach Angaben der Polizei nicht betroffen. Die für die aufwendige Bergung des Gespanns wurde die unter der Autobahn hindurchführende Lübecker Straße für mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurde die Sperrung am Nachmittag wieder aufgehoben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 58 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Ostholstein am Morgen mit seinem Gespann unter der Autobahn hindurch in Richtung Lübeck fahren. Dabei sei er mit der aus bislang unbekannten Gründen hochgefahrenen Gabel des Traktors an der Brücke hängengeblieben, so dass das mit 23 Heuballen beladene Gespann auf die Seite gekippt sei.