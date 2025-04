Trecker statt Müllwagen: Stadtreinigung startet Strandsaison

Hamburg (dpa/lno) –

Die Stadtreinigung Hamburg hat die Strandflotte aus dem Winterschlaf geholt: Damit der Elbstrand bei steigenden Besucherzahlen im Sommer sauber bleibt, ist heute der Strandfuhrpark in Betrieb genommen worden.

Die üblichen Fahrzeuge der Stadtreinigung sind für den Einsatz am Elbstrand nicht geeignet. Laut Angaben des Unternehmens besteht die Sommerflotte «nicht aus Müllwagen und Kehrmaschine, sondern aus Trecker und Beachcleaner». Zwei Trecker sind dann im Einsatz, beide können mit dem Frontlader größere Objekte wie Grillkohlenbehälter bewegen oder größere Steine beseitigen.

An der Rückseite eines Treckers wird dann noch der sogenannte «Beachcleaner» angehängt. Das ist ein überdimensionales Sieb, mit dem die Stadtreinigung den Sand am Elbstrand sieben kann. So könne das Gefährt laut Angaben der Stadtreinigung zeitgleich den Sand von «achtlos weggeworfenen Kippen, Scherben und Unrat» säubern und mit der Vorderseite große Gegenstände entfernen.

Mit dieser Flotte sorgt die Stadtreinigung Hamburg auf dem rund zwölf Kilometern langen Strand zwischen dem Museumshafen Övelgönne und der Stadtgrenze zu Wedel für Sauberkeit.

Mehr Mülleimer im Sommer

Pünktlich zum Beginn der Sommersaison wird auch die Anzahl der Mülleimer am Elbstrand erhöht: Dann stehen dort 220 statt der üblichen 45 Mülleimer.