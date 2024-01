Trecker-Demo am Montag auch in Braunschweig erwartet

Braunschweig (dpa/lni) –

Wegen Bauernprotesten ist am Montag auch in Braunschweig mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden die Demonstranten gegen 11.00 Uhr mit Traktoren in Richtung Innenstadt fahren. Um 13.00 Uhr sei eine Kundgebung vor dem Schloss geplant. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein und erinnerte die Teilnehmer daran, dass Not- und Rettungswege zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt werden dürfen. Die Landwirte demonstrieren gegen eine Streichung von Steuervorteilen.