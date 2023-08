Travestie-Theater «Pulverfass Cabaret» – Herz auf St. Pauli

Darstellerin Suzan Furtado bereitet sich in der Garderobe des „Pulverfass Cabaret“ an der Reeperbahn auf die Travestieshow „Urban Jungle“ vor. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Das Hamburger Travestie-Theater «Pulverfass Cabaret» wird 50 Jahre alt und feiert das unter anderem am 10. September mit einer Gala für geladene Gäste. Schon eine Woche zuvor verteilt die «Pulverfass»-Crew im «Café mit Herz» an der Seewartenstraße auf St. Pauli eine XXL-Torte an Obdachlose und Bedürftige.

Das «Pulverfass Cabaret» war 1973 von dem Kaufmann Heinz-Diego Leers im Stadtteil St. Georg gegründet worden. Seit 2001 logiert es an der Reeperbahn. 2021 erwarben Maximilian Protsch und Hendrik Kupfernagel das Etablissement. Sie verwandeln es derzeit nach eigener Aussage in ein zeitgemäßes Erotik-Theater.