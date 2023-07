Travemünder Woche vor dem Start: Rund 1500 Segler

Travemünde (dpa/lno) –

Im Ostseebad Travemünde beginnt am Freitag die 134. Travemünder Woche. Mit dem traditionellen Kommando «Heißt Flagge» wird Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Abend (18.00 Uhr) die Segelsportveranstaltung eröffnen. Bis zum 30. Juli werden nach Abgaben der Veranstalter rund 1500 Segler aus 30 Nationen um Pokale und Preisgelder kämpfen.

Einer der Höhepunkte der Travemünder Woche werde wieder das Rennen um den Rotspon Cup werden, sagte ein Sprecher der Travemünder Woche. Gegner von Lübecks Bürgermeister werde in diesem Jahr Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sein. Das Rennen beginnt am kommenden Mittwoch um 11.30 Uhr.

Besucher an Land erwartet den Angaben zufolge dort ein in Teilen neu strukturiertes Programm. So sei aus dem früheren Bayerndorf ein Fischerdorf geworden und am Strand werde ein 38 Meter hohes Riesenrad den Gästen einen guten Überblick ermöglichen, sagte der Sprecher. Die Travemünder Woche soll am 30. Juli (22.45 Uhr) mit einem großen Feuerwerk zu Ende gehen.