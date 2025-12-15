Traumtor, Spieler des Spiels: Lewelings perfekter Abend

Bremen (dpa) –

Erstes Saisontor – und was für eines. Nach seinem 32-Meter-Hammer war Jamie Leweling selbst aus dem Häuschen. «Wow», sagte der Fußball-Nationalspieler, als er seinen Treffer zum 2:0 beim Auswärtssieg in Bremen noch einmal im Fernsehen sah. «Den übe ich seit ein paar Wochen», sagte Leweling. «Dass das dann heute so klappt, das freut mich natürlich.»

Doch nicht nur wegen seines fulminanten Treffers war Leweling beim verdienten 4:0 (2:0) der Stuttgarter im Weserstadion der Mann des Abends. Der Offensivspieler bereitete auch noch zwei Tore vor und erhielt so völlig verdient die Auszeichnung als Spieler des Spiels. «Das freut mich für ihn, das soll ihm weiter Auftrieb geben», sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Leweling: «Mit uns ist auf jeden Fall wieder zu rechnen»

Durch den ersten Sieg nach zuvor drei Liga-Spielen mit nur einem Punkt sind die Schwaben gegen Ende des Jahres wieder voll auf Kurs und liegen nur einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen. Zum Abschluss des ersten Saisonteils kommt es nun am kommenden Wochenende zum Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Selbstvertrauen vor dem Derby ist nicht nur bei Leweling groß. «Mit uns ist auf jeden Fall wieder zu rechnen», sagte der Matchwinner.