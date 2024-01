Günther würdigt Fielmann: Großartiger Mensch

Plön (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Leben und Wirken des Unternehmers Günther Fielmann bei einer Trauerfeier gewürdigt. «Wir verneigen uns heute vor einem großen Schleswig-Holsteiner, vor unserem Ehrenbürger, dessen Wirken und Geist in unserem Land sichtbar und lebendig bleiben wird», sagte Günther am Freitag im Schloss Plön. Fielmann war am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee gestorben. «Schleswig-Holstein wird Günther Fielmann in dankbarer Erinnerung behalten», so der Ministerpräsident. «Wir trauern um unseren Ehrenbürger. Um einen großen Unternehmer, einen großartigen Menschen.»

Zu der Trauerfeier kamen mehrere Hundert geladene Gäste in das Schloss, das die Fielmann Akademie beherbergt. Unter den Ehrengästen waren außer Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche, Wissenschaft und Kultur. Auf der Gästeliste standen nach Angaben des Unternehmens rund 250 langjährige Mitarbeiter, die besonders eng mit dem Gründer zusammengearbeitet haben.

In einem großen beheizten Zelt vor dem Schloss konnten interessierte Bürger eine Übertragung der Trauerfeier aus dem Rittersaal verfolgen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hatte für Freitag Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen in Schleswig-Holstein angeordnet.