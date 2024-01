Trauerfeier für Günther Fielmann am 19. Januar

Hamburg (dpa) –

Die Trauerfeier für den in der vergangenen Woche gestorbenen Unternehmer Günther Fielmann findet am 19. Januar statt. Das hat Schleswig-Holsteins Innenministerium am Mittwoch mitgeteilt. Weitere Details waren auf Nachfrage beim Unternehmen zunächst nicht zu erhalten.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ordnete für den 19. Januar (Freitag) Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes an. Fielmann war Ehrenbürger des nördlichsten Bundeslandes.

Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette Fielmann war nach Unternehmensangaben am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein gestorben.