Kiel (dpa) –

Nach dem Messerangriff mit zwei Toten und mehreren Verletzten in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein hat das Innenministerium zum Gedenken an die Opfer Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden aller Behörden und Dienststellen des Landes angeordnet. Die Flaggen sollten am Donnerstag auf halbmast gesetzt werden, teilte das Ministerium mit. Unter anderem den Kreisen und Gemeinden empfiehlt das Ministerium, sich der Trauerbeflaggung anzuschließen.