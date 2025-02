Trauerbeflaggung für Altbundespräsident Köhler

Kiel (dpa/lno) –

Mit einem Staatsakt verabschiedet sich Deutschland am kommenden Dienstag von Altbundespräsident Horst Köhler. Er war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. In Schleswig-Holstein ist laut Innenministerium Trauerbeflaggung angekündigt: Die Flaggen der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes sollen auf halbmast gesetzt werden. Auch das Landeshaus als Sitz des Schleswig-Holsteinischen Landtags schließe sich der Trauerbeflaggung an.

Köhler war von 2004 bis 2010 Staatsoberhaupt. Kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit trat er im Zuge scharfer Kritik an einem Interview mit ihm zurück. Ministerpräsident Daniel Günther hatte jüngst an Köhlers Kieler Zeit erinnert: Als Referent von Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg war der studierte Wirtschaftswissenschaftler von 1981 bis 1982 in der Kieler Staatskanzlei tätig.