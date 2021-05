Tranziska und Regis weiter an der Spitze der Nord-Grünen

Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Grüne haben Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis erneut zu ihren Landesvorsitzenden gewählt. Beide führen den Landesverband seit 2017 gemeinsam und hatten auf dem Landesparteitag am Samstag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) keine Gegenkandidaten. Für Regis stimmten 109 Delegierte. Es gab neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Tranziska wurde mit 91 Ja-Stimmen bei 14 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen wiedergewählt.

Tranziska gab eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 26. September und der Landtagswahl im Frühjahr als Ziel aus. «Auch hier möchten wir stärkste Fraktion werden, auch hier würden wir gerne die Regierung von vorn gestalten», sagte sie mit Blick auf Schleswig-Holstein. Sie nutzte mit Blick auf die beiden anstehenden Wahlen nach den Grünen-Ergebnissen bei der Kommunalwahl 2018 (16,5 Prozent) und der Europawahl 2019 (29,1 Prozent) von einem Ring, der sich damit schließe. «Wir hoffen natürlich, diesem Ring mit der Landtagswahl irgendwie den Diamanten aufsetzen zu können.»

Regis betonte in seiner Bewerbungsrede, die anstehende Bundestagswahl werde ein «riesiger Meilenstein, um grüne Politik voranzubringen». Die Landtagswahl 2022 werde vermutlich die entscheidendste Wahl, vor der seine Partei in Schleswig-Holstein bislang gestanden habe. Die Grünen träten dazu mit einem ökosozialen Programm an.

