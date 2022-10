Transporterfahrer trifft Baum: Lebensgefährlich verletzt

Bovenau (dpa/lno) –

Ein Mann ist am Samstagabend bei Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Transporter gegen einen Baum gefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr auf der Sehestedter Straße zwischen Sehestedt und Bovenau, als er aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen Baum an der Fahrbahn prallte, wie die Feuerwehr Rendsburg-Eckernförde am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht.

Die Straße wurde anschließend für die Sicherung der Unfallstelle für circa zwei Stunden bis Mitternacht gesperrt. Die Ursache des Unfalls sei laut Polizeiangaben derzeit noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe wurde auf 15.000 Euro geschätzt.