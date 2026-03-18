Transporter und Lastwagen verunglücken auf A1

Auf der A1 wurde ein Mensch bei einem Unfall mit einem Lastwagen und einem Transporter verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Transporter und einem Lastwagen auf der A1 ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Mittwochmorgen mutmaßlich zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen auf Höhe der Ausfahrt Bremen-Brinkum.

Dabei habe sich ein Mensch verletzt, wobei bisher unbekannt sei, um wen es sich handele und wie schwer die Verletzungen seien. Autos werden in Richtung Hamburg an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet, weshalb dort der Verkehr ins Stocken gerate. Genauere Informationen zum Unfallhergang oder den beteiligten Menschen gibt es laut einem Sprecher der Polizei derzeit nicht.