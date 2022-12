Transporter überschlägt sich auf Landstraße: Fahrer verletzt

Melle (dpa/lni) –

Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter auf einer Landstraße bei Melle (Landkreis Osnabrück) von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überschlug sich sein Wagen und kam in einem Graben auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer war nach dem Unfall in der Nacht zum Dienstag ansprechbar und schwebt nicht in Lebensgefahr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war vermutlich Glätte die Unfallursache.