Transporter rammt Kleinwagen: Ein Mensch stirbt

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Königslutter (dpa/lni) – Beim Unfall eines Kleinwagens und eines Kleintransporters auf der Autobahn 2 nahe Königslutter im Kreis Helmstedt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am frühen Montagmorgen sei der Kleinwagen in Richtung Hannover unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter kam der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen, rammte den quer zur Fahrbahn stehenden Kleinwagen und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer des Kleinwagens starb noch am Unfallort, der Transporterfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Autobahn wurde zwischenzeitlich gesperrt, es kam zu einem kilometerlangen Stau. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

