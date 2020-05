Transporter prallt gegen Linienbus: Mann in Lebensgefahr

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ostercappeln (dpa/lni) – Bei einem Zusammenprall mit einem Linienbus in Ostercappeln im Kreis Osnabrück ist der Fahrer eines Transporters lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann am Montag den Linienbus an einer Kreuzung übersehen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Der Busfahrer und ein Fahrgast erlitten leichte Verletzungen. Ob sich noch weitere Fahrgäste im Bus befanden, war zunächst unklar.