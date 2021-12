Transporter prallt gegen Baum: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Nordstemmen (dpa/lni) – Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim zwischen Nordstemmen und Hallerburg ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstagabend aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Kleintransporter von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden der 22-Jährige und sein 23 Jahre alter Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Beifahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

